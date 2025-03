LEGO anuncia nueva colaboración con Pokémon

Parece que la relación entre The Pokémon Company y Mega Blocks ha llegado a su fin. Por medio de sus redes sociales oficiales, LEGO ha confirmado que un set inspirado en los monstruos de bolsillo ya está en desarrollo, el cual marcaría el final de su relación con Mattel.

Aunque por el momento no hay muchos detalles, el pequeño teaser nos muestra a la cola de Pikachu siendo creada con piezas de LEGO. Junto a esto, se ha confirmado que el set estará disponible en algún punto del 2026, por lo que falta mucho tiempo para ver este producto en nuestras manos.

Get ready to electrify your imagination in 2026 💛 ⚡️ #LEGO #Pokemon #LEGOPokemon pic.twitter.com/EaFoVetuvg

— Pokémon (@Pokemon) March 18, 2025