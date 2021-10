En 2020, la gente de Heart Machine reveló Solar Ash, una nueva experiencia de platforming que debía llegar a nuestras manos este año. Pues bueno, todavía lo podemos anticipar en 2021, pero deberemos esperar un poco más de lo debido.

Mediante un nuevo comunicado compartido en Twitter, sus autores publicaron lo siguiente:

We are delaying release of #SolarAsh until December 2, 2021. Full statement here: pic.twitter.com/cfPS5SkbMa

— Heart Machine Official (@HeartMachineHQ) October 13, 2021