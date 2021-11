Sol Cresta se ha retrasado indefinidamente

Sol Cresta, el shoot’em up de PlatinumGames a cargo de Hideki Kamiya, se ha retrasado a una fecha no especificada. Aunque ese título iba a estar disponible el próximo 9 de diciembre, por medio de un stream se ha confirmado que este ya no será el caso.

En la presentación titulada Sol Cresta: Hideki Kamiya’s Very Sorry Stream, PlatinumGames confirmó que este título no tiene una fecha de lanzamiento por el momento, ya que se ha retrasado de forma indefinida. Junto a esto, y por un lado más positivo, se compartió la cinemática inicial de este título, así como algunos detalles interesantes.

Durante el evento se reveló el Caravan Made, en donde los jugadores tendrán que conseguir la puntuación más alta en un lapso de cinco minutos. De igual forma, habrá un modo para jugar de forma vertical. Por último, se ofrecieron una serie de pistas que apuntan a la inclusión de Moon Cresta y Terra Cresta, los cuales llegaron a las arcades en los 80s y forman parte de la misma serie.

En temas relacionados, PlatinumGames quiere llevar Star Fox Zero al Nintendo Switch. De igual forma, esto es lo que ha dicho el estudio respecto a Bayonetta 3.

Nota del Editor:

Considerando todos los proyectos en desarrollo actualmente en PlatinumGames, parece que esto era inevitable. Aunque estamos hablando de un shoot’em up inspirado en una serie de los 80s, este trabajo contará con el sello de calidad del estudio, por lo que más trabajo del que uno podría pensar se está llevando a cabo.

Vía: Gematsu