Aunque Resident Evil: Welcome to Raccoon City aún no se estrena, el director de esta cita, Johannes Roberts, ya tiene un par de ideas relacionadas con una secuela. Por medio de una entrevista, el cineasta ha revelado que tiene la mira en Resident Evil 4.

En una plática con GamesRadar, Roberts reveló que es un gran fan de Resident Evil 4, y ya tiene planes relacionados con este juego. Si bien la posibilidad de una secuela depende del éxito comercial de la primera cinta, parece que ya tenemos una idea de hacia dónde iría esta nueva serie. Esto fue lo que comentó:

“Estoy obsesionado con el cuarto juego. Puedo imaginarme esa historia como parte de una nueva entrega. Hay muchas tramas interesantes y pequeños detalles que hemos tratado en esta película, pero sería increíble poder ampliarlo todo. Hay personajes que no usamos en este juego que nos encantaría tener en la próxima película. También hay un lado diferente de Resident Evil con RE8: Village y RE7, donde hay un mundo mucho más oscuro y horrible. Sería genial mirar también las cosas desde este lado. Definitivamente ha habido conversaciones. Realmente hemos creado algunos personajes icónicos como Chris, Claire, Wesker y Leon. Tengo esperanzas de que esto sea el comienzo de un nuevo capítulo”.

Junto a esto, también se habla sobre adaptar la séptima y octava entrega en la serie principal. Sin embargo, considerando que estos títulos son protagonizados por un personaje que no aparece en Welcome to Raccoon City, es probable que esto tarde más tiempo en llevarse a cabo.

Resident Evil Welcome to Raccoon City se estrenará el próximo 24 de noviembre. En temas relacionados, esta cinta cuenta con una referencia a Jill Sandwich. De igual forma, aquí puedes ver los primeros minutos de Resident Evil 4 VR.

Nota del Editor:

Aún no le tengo fe a Welcome to Raccoon City. Aunque la idea de adaptar solo un videojuego es agradable, Resident Evil 4 es una entrega bastante alocada que es muy difícil de llevar a un nuevo medio. Esto es posible, pero también es bastante complicado.

