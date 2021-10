Aquí los primeros 16 minutos de Resident Evil 4 en VR

El día de mañana se estará lanzando Resident Evil 4 VR para Oculus Quest 2, y después de lo increíble que quedó Resident Evil VII con esta misma tecnología, existe mucha anticipación por este nuevo lanzamiento de Capcom. Si ya no puedes esperar por jugarlo, entonces checa los 16 minutos iniciales cortesía de IGN.

Todavía es muy pronto como para juzgarlo por nosotros mismos, pero parece que RE 4 en VR podría tener el mismo nivel de calidad y excelencia que su versión base. La buena noticia es que no deberemos esperar demasiado pues como te decía antes, se estará lanzando el 21 de octubre para Oculus Quest 2.

Nota del editor: Resident Evil 4 es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, pero la idea de jugarlo nuevamente en VR no se me hace tan atractiva. Creo que prefiero esperarme al rumoreado remake para volver a entrarle a este título, aunque la experiencia en Oculus Quest 2 no luce tan mal.

Fuente: IGN