La serie de Castlevania no solo nos ofreció una gran adaptación de los eventos del tercer juego en la serie, sino que se encargó de crear nuevas versiones de personajes clásicos. Esto no solo se limita a los héroes, sino que algunos villanos ahora cuenta con un diseño que muchos consideran definitivo. De esta forma, no debe ser una sorpresa escuchar que la comunidad de cosplayers le ha puesto sus ojos a estos vampiros, y este es el caso de una modelo de Rusia.

Recientemente, una modelo rusa, quien es conocida en redes sociales como grusha_cos, compartió su cosplay de Lenore, unas de las cuatro vampiras que dominan Styria. De esta forma, podemos ver como el encanto de este personaje es capturado de gran forma en el trabajo de la modelo.

A lo largo de la serie, el personaje de Lenore evolucionó, y pasó de ser una villana, a una trágica vampira que se ganó el corazón de más de uno. Aunque las aventuras de los Belmont han llegado a un fin temporal en Netflix, ya está en desarrollo una nueva serie animada de Castlevania, y aquí puedes conocer sus primeros detalles.

Vía: grusha_cos