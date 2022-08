En un abrir y cerrar de ojos, el Nintendo Switch se convirtió en una gran plataforma para disfrutar de juegos del Neo Geo Pocket Color. A lo largo de los años, SNK ha ofrecido títulos como SNK Gals’ Fighters y Metal Slug: 1st Mission en la consola híbrida. Todo esto culminó en una colección que salió al mercado el año pasado. Ahora, recientemente se confirmó que un segundo paquete de este estilo ya está en desarrollo.

Por medio de sus redes sociales, SNK confirmó que NEOGEO Pocket Color Selection Vol. 2 es toda una realidad. Sin embargo, no hay más información por el momento. Aunque SNK prometió dar más detalles en una fecha posterior, actualmente se desconoce cuándo estará disponible, a qué consolas llegará, y cuáles serán los juegos que podremos encontrar en la colección.

Get ready for your next retro fix with the NEOGEO POCKET COLOR SELECTION Vol.2!

More info to be announced soon so stay tuned!#SNK #NEOGEO pic.twitter.com/hXT3QYh6Je — SNK GLOBAL (@SNKPofficial) August 4, 2022

Recordemos que el primer NEOGEO Pocket Color Selection nos ofreció 10 juegos: SNK Gals’ Fighters, Samurai Shodown! 2, King of Fighters R-2, The Last Blade: Beyond the Destiny, Fatal Fury: First Contact, Metal Slug: 1st Mission, Metal Slug: 2nd Mission, Dark Arms: Beast Buster 1999, Crush Roller, y Big Tournament Golf. Una selección bastante popular. Esto quiere decir que la segunda colección bien podría incluir títulos más raros.

Esperemos no tener que esperar mucho para tener más detalles, aunque con Gamescom y Tokyo Game Show en el horizonte, quizás SNK se está esperando a que alguno de estos eventos comience para dar a conocer más detalles. En temas relacionados, aquí puedes ver nuestro gameplay del NEOGEO Pocket Color Selection.

Vía: SNK