Six Days in Fallujah se retrasa hasta 2022

¿Te acuerdas de Six Days in Fallujah? Este era un juego que había sido cancelado por Konami hace años, pero que Highwire Games, sus nuevos desarrolladores, decidieron revivir. Originalmente pensado para debutar este año, sus autores ahora anunciaron que no será hasta 2022 cuando este controversial título vea la luz.

Pero no será en cualquier punto de 2022, sino que Highwire Games incluso le dio una ventana de lanzamiento de entre octubre y diciembre del próximo año. Peter Tamte, CEO de Victura, publisher del título, reveló que estarán aumentando la fuerza laboral dentro del estudio y requieren de mayor tiempo para la planeación y estrategia del juego.

“Fue evidente que necesitábamos de más tiempo para contar estas historias en un alto nivel de calidad, y vamos a necesitar de más gente, dinero y tiempo del que teníamos. Duplicar nuestro equipo es solo una de las cosas que tendremos que hacer para asegurarnos que Six Days in Fallujah pueda aportar una nueva profundidad táctica y emocional a los shooters militares.”

Por si no estabas enterado, Six Days in Fallujah es un FPS ambientado en 2004 durante la Segunda Batalla por Fallujah, un conflicto que ocurrió en la vida real. El juego buscaba recrear estos acontecimientos, combinando gameplay con diferentes entrevistas y sucesos históricos que involucraban a más de 100 Marines, Solados, y civiles iraquís que estuvieron presentes durante el conflicto.

Nota del editor: Había pasado tanto tiempo desde que supimos algo sobre este juego que llegó un punto en donde pensé que ya hasta había sido cancelado. Y es que con toda la controversia que lo rodeo desde su revelación, era fácil asumir que tal vez sus autores ya no estarían dispuestos a arriesgarse con este proyecto.

Via: Six Days In Fallujah