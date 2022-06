Siguen acosando a actriz de The Last of Us Part II

Una de las polémicas que azotó a internet hace dos años fue la de The Last of Us Part II, videojuego que separó bastante a los fanáticos debido a las decisiones que se tomaron con la historia. Y a pesar de que Naughty Dog recibió ataques y ofensas, la persona que llevó una gran carga de desprecio por parte de la comunidad fue Laura Bailey, actriz de Abby.

Incluso cuando al juego ya tiene dos años en el mercado, muchos no han olvidado el tema con este personaje, y la actriz confirmó mediante una entrevista que todavía hay gente que sigue enviando mensajes de odio a sus cuentas de redes sociales. Esta asegura que en cualquier publicación hecha para redes, el tema sale a relucir de alguna u otra manera.

Aquí sus declaraciones:

Ese fue un período de tiempo difícil. Fue justo cuando Covid estaba golpeando. Creó la peor tormenta que podría haber ocurrido. Hablé con Neil Druckmann, hablé con Ashley Johnson, y simplemente me alejé de Internet por un tiempo. Surgieron muchas cosas sobre esa escena y muchos mensajes desagradables que me llegaron. Todavía veo los restos en línea. Prácticamente cualquier cosa que publique, habrá una persona que publicará algo sobre ese juego.

De momento, no se sabe si la historia de The Last of Us va a tener una continuación, puesto que a pesar de ya tener un guión en la mesa, probablemente se aborden personajes totalmente diferentes a los que conocemos. Por su parte, este año será lanzado un remake del primer juego, el cual supone algunos cambios para la parte narrativa que lleva al segundo título.

Recuerda que TLOU: Part II está disponible en PS4.

Vía: News.com