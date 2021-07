Sí, es posible jugar en Xbox Game Pass con un smartwatch

Con servicios como xCloud ya disponibles, los fans están buscando qué clase de dispositivos son compatibles con el servicio y esto evidentemente va más allá de una PC o consola de videojuegos. Uno de estos usuarios en particular decidió utilizar un navegador web en un smartwatch de Android para acceder a Xbox Game Pass y lo interesante de todo es que sí le funcionó. Incluso le conectaron un control.

Vía Twitter, se reportó lo siguiente:

In Korea, xCloud web browser event is going on. An Xbox gamer has updated a photo of him playing Gamepass with a Chinese smartwatch. Nothing impossible about Xbox Gamepass.#SKT클라우드게임 #브라우저이벤트 #가장작은기기 #Xboxgamepasshttps://t.co/o4h3Na6ukj pic.twitter.com/c844DfzQkM

— YuJeong Kim(KoreaXBOXMVP) (@1978iamdesign) July 18, 2021