Shuhei Yoshida anuncia su retiro de PlayStation

Están a punto de cumplirse 30 años de la marca de PlayStation, y una de las piezas claves detrás del éxito de la marca de videojuegos ha sido ni más ni menos que Shuhei Yoshida, veterano presente en la misma desde su fundación, pasando por diferentes puestos a lo largo de su historia. Sin embargo, todo tiene un ciclo en la vida de las personas, por lo que este gran ejecutivo estaría terminando una etapa, o al menos eso se dio a conocer hace pocas horas.

El ejecutivo anunció que dejará Sony el próximo 15 de enero de 2025, tras 31 años de servicio. Yoshida, quien desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de múltiples consolas y títulos emblemáticos, se dedicó en los últimos años a apoyar a estudios independientes y promover sus juegos en PS5 y PS4. Su salida marca el final de una era que contó con su liderazgo desde los primeros días.

En una publicación , Yoshida expresó su gratitud y explicó los motivos de su decisión: “He estado con PlayStation desde el principio, y este es mi 31º año. Cuando cumplí 30 años, pensé que podría ser hora de seguir adelante. PlayStation está en muy buenas manos, y siento que este es mi momento”. Aunque inicialmente se interpretó que se retiraría, aclaró que planea continuar trabajando en la industria de los videojuegos, explorando nuevas oportunidades.

No, I'd like to stay in the industry 🙂

