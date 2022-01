Shigeru Miyamoto confianza odiar a Navi

Todos los que hemos jugado The Legends of Zelda: Ocarina of Time podemos acordar en que Navi, la pequeña hada que sirve como la principal acompañante en el viaje de Link, es muy molesta. Sus constantes intervenciones no son más que una pequeña guía que termina por frustrar a los jugadores al final del día. Bueno, el odio por este personaje no es único de todos los que crecieron con el clásico de N64, sino que el mismo Shigeru Miyamoto, creador de esta serie, tampoco estaba contento con Navi.

Recientemente, salió a la luz una entrevista que se le hizo a Miyamoto para la revista Famitsu en 1999. Este apartado, el cual funcionó como una guía para su momento, había permanecido alejada de occidente por años. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de Shmuplations, por fin hay una traducción de esta conversación. De esta forma, se ha descubierto que el padre de Zelda no estaba contento con la implementación de Navi, e incluso deseaba eliminar sus funciones como ayudante. Esto fue lo que comentó:

“Creo que todo el sistema con Navi dándote consejos es el mayor punto débil de Ocarina of Time. La verdad es que quería eliminar todo el sistema, pero eso habría sido aún más desagradable para los jugadores. Puede pensar que Navi está ahí para los jugadores que dejan de jugar durante un mes más o menos, que luego retoman el juego y quieren recordar lo que se suponía que debían hacer”.

Junto a esto, Miyamoto mencionó que la ayuda de Navi fue limitada, ya que un sistema más complejo que se ajustara a la situación en la que se encontraba el jugador, requería más tiempo y recursos. Sin embargo, si este hubiera sido el caso, el mundo se hubiera perdido de uno de los ayudantes más molestos que hemos visto en este medio.

En temas relacionados, así se vería Ocarina of Time en Unreal Engine 5. De igual forma, remakes de Oracles of Ages y Seasons podrían llegar al Switch.

Nota del Editor:

A decir verdad, nunca entendí el odio que se le tiene a Navi. Sí, en algunos momentos llega a ser molesta su intervención, pero nunca es frustrante, y si le prestas atención inmediatamente, deja de molestar por mucho tiempo. El juego está tan bien diseñado, que la mera función de Navi no tiene mucho sentido.

Vía: Shmuplations