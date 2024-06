Pese a que Shadow of the Erdtree se ha convertido en uno de los DLC más aclamados de todos los tiempos por parte de la crítica, parece que los fans no están del todo contentos con este contenido. En Steam, la expansión cuenta con una recepción mixta, y gran parte de esto se debe a un factor característico del trabajo de FromSoftware, la dificultad.

Actualmente, más de 44 mil reseñas de Shadow of the Erdtree están disponibles en Steam, de las cuales más de 15 mil son negativas. Algunas de estas están relacionadas con el desempeño de la versión de PC, algo que siempre ha afectado a los ports de FromSoftware en esta plataforma. Sin embargo, gran parte de estos comentarios están relacionados con la alta dificultad del DLC.

“El juego base es 11/10 pero los sistemas que introdujeron para debilitarnos en la expansión son demasiados. Incluso con una bonificación de +5 scudatree, incluso un soldado de infantería básico tiene la capacidad de matarte con 2 o 3 golpes”. “Entiendo hacer las cosas difíciles. Pero darle a todoss una súper armadura infinita con infinitas secuencias combinadas es muy aburrido. Eso ni siquiera es difícil. Simplemente, estás creando algo que es imposible”.

Recordemos que muchos han criticado a aquellos que no pueden con la alta dificultad del trabajo de FromSoftware y piden un modo facial. Ahora, parte de esta misma comunidad es la que no puede manejar el reto que Shadow of the Erdtree nos entrega. Principalmente, muchos han señalado una dificultad artificial para hacer que el sistema de Scudatree tenga un mayor peso.

Considerando el trabajo del estudio, es muy probable que estas quejas lleguen a oídos sordos. Hidetaka Miyazaki, el director, ha dejado en claro que esta expansión es difícil, y necesitas hacer uso de las herramientas que el juego tiene para superar los retos aquí presentes. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Shadow of the Erdtree. De igual forma, la expansión no agrega más trofeos.

Nota del Autor:

Si ignoras las herramientas que tiene el DLC, entonces sí, la expansión es extremadamente difícil. Sin embargo, si exploras y haces uso de todo lo que el título tiene para nosotros, entonces los retos no son tan complicados. En mi caso, mi build de strength y el Mimic fueron más que suficientes para superar todos los retos de Shadow of the Erdtree.

