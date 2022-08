Servidores de Dark Souls 3 habrían sido reactivados

Durante estos últimos meses, los usuarios de Dark Souls 3 han estado jugando únicamente el modo de un solo usuario, esto se debe a la desactivación de los servicios en línea por un exploit malicioso de PC. Y ahora, para alegría de muchos, todo ha vuelto a la normalidad, al menos en esta tercera parte de la franquicia de juegos más ambiciosos de FromSoftware.

Lo último sobre la debacle del servidor proviene de las cuentas oficiales de la serie que publicaron mensajes diciendo que los servidores para el tercer juego habían regresado. Estos mensajes agradecieron a los jugadores por su paciencia y apoyo. En cuanto a los otros dos videojuegos, mencionan que se notificará más adelante de sus aperturas.

Online features for the PC version of Dark Souls III have been reactivated.

We are working to restore these features for all other #DarkSouls titles and will inform you when they are back in service.

Thank you once more for your patience and support. pic.twitter.com/XHiCZDEANC

