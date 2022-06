Creador de Elden Ring no entiende por qué es más jugado que Dark Souls

Desde el mes de febrero Elden Ring llegó para cautivar a todos los jugadores del mundo, esto se debe a la mezcla de elementos utilizados por FromSoftware y un área abierta bastante de lo más extensa. Esto ha llevado al juego a vender muchas copias, y eso le ha hecho preguntarse al creador de la saga, Hidetaka Miyazaki, por qué esto no pasó con Dark Souls.

En una entrevista reciente con el medio conocido como 4 Gamer se le preguntó acerca de este videojuego, y del por qué cree se llegó al gran éxito de críticas y ventas. Ante esto, comentó que no tiene idea, si tal vez se deba a la participación del creador de Game of Thrones, o si tal vez fue el cambio hacia un mundo abierto con mucho por explorar.

Esta es su declaración:

Como miembro del equipo de producción, estoy muy agradecido.

Pero, ¿por qué sucedió esto esta vez? Para ser honesto, realmente no entiendo eso. Creo que hay algunos factores, como la colaboración con George R. R. Martin y mejorar el sentido de la escala al adoptar un campo abierto, pero aún no he podido analizarlos con claridad.