Hombre vende su colección de Hot Wheels para pagar su boda

En ocasiones se tienen que hacer sacrificios para lograr un bien mayor, esto pasa tanto con cosas materiales como sentimentales, eso ha orillado a un hombre a tener que deshacerse de un preciado tesoro en su vida, su colección de Hot Wheels. Vale la pena señalar, que este es un mercado de objetos raros que crecen mucho en precio conforme pasan los años.

Toda la historia se dio a conocer mediante Facebook, donde un usuario conocido como Slicks, expuso a un sujeto llamado Manuel Tijaboy, quién subió fotos de una cajuela abierta con un letrero que incluye la cita de “Vendo mis Hot Wheels para pagar mi boda”, imagen a la que mucha gente reaccionó y comentó mediante la red social de Mark Zuckerberg.

Entre los comentarios más repetidos se encuentra el de “no los vendas”, dando a entender que tal vez es algo que no valdría la pena, dado que los matrimonios no suelen durar para siempre. Otro que también se hizo bastante fuerte fue el de “Si tienes que venderlos no te cases con ella”, a esto se le agregan opciones como casarse de la manera civil para no gastar.

También le han aconsejado que no se case, no específicamente por vender la colección, dado que al deshacerse de algo así indicaría que no estaría listo para casarse por la cuestión económica. Además, le mencionan que si la pareja en verdad lo quisiera, no le pediría sacrificar algo tan valioso con la misión de tener la celebración de sus sueños.

Nota del editor: Al final, no sabemos tal cual por qué razón está ofreciendo toda su colección, o tal vez la chica significa tanto para Manuel que le dio prioridad ante todo. Esta podría ser una ventaja para más coleccionistas de los autos de juguete, pues tal vez encuentren una pieza que les haga falta en la estantería.

Vía: Facebook