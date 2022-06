Pese a que Amazon se ha vendido como una compañía que es abierta a todo tipo de personas e ideologías, sus acciones han dejado a la comunidad LGBTQ+ descontenta. De acuerdo con un reporte, la compañía de Jeff Bezos ha restringido la búsqueda de productos LGBTQ+ en Emiratos Árabes Unidos, esto después de ser presionados por el gobierno.

Como lo señala The New York Times, Amazon ha bloqueado varios libros relacionados con el tema de LGBTQ+, como Bad Feminist y Gender Queer: A Memoir, así como 150 palabras claves, como lgbtq, pride, bandera transgénero, carpeta de pecho para lesbianas, y más de su buscador en los Emiratos Árabes Unidos. Por el momento se desconoce el tipo de sanciones que se habrían impuesto en dado caso de no cumplir con estas demandas.

Al ser cuestionados, esto fue lo que comentó Nicole Pampe, portavoz de Amazon, al respecto:

“Como empresa, seguimos comprometidos con la diversidad, la equidad y la inclusión, y creemos que los derechos de las personas L.G.B.T.Q.+ deben protegerse. Con las tiendas de Amazon en todo el mundo, también debemos cumplir con las leyes y regulaciones locales de los países en los que operamos”.

Por si fuera poco, hace un par de días se reveló que Seattle Pride, organización LGBTQ+ de Estados Unidos, cortó relaciones con Amazon después de darse a conocer de que la compañía “apoyo de políticos anti-LGBTQIA+”, y que en 2020 donó $450 mil dólares a los legisladores que votaron en contra de la Ley de Igualdad.

Sin duda alguna, una mala posición para una compañía que en el pasado ha declarado su soporte por la comunidad LGBTQ+. En temas relacionados, estos son los juegos de Prime Gaming para julio. De igual forma, Amazon está regalando 30 juegos para PC.

Vía: The Verge