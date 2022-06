Cory Barlog pide a los fans paciencia por la falta de noticias de God of War Ragnarok

Hace algunos días se rumoreaba que habría nuevas noticias de God of War Ragnarok, juego que pronosticaba para ser el lanzamiento estrella de 2022 en las plataformas de PlayStation. Sin embargo, parece que Sony sigue callado respecto a nueva información, incluso el productor del juego ha salido a disculparse con los fans por dicha ausencia.

Mediante las redes sociales, Cory Barlog le menciona a los seguidores que él compartiría más datos si pudiera, pero de momento es algo que no puede hacer, haciendo referencia a que son los directivos de PlayStation los que tienen la última palabra. Además, promete que habrá novedades del título lo antes posible, aunque no da ni una venta en específico.

Aquí su publicación:

dear all,

if it were up to me I would share all the information when I know about it. but it is not up to me.

so please, be patient.

I promise things will be shared at the earliest possible moment they can be.

we make games for you. we get to make games because of you. ❤️ pic.twitter.com/aw7dje5XxF

— cory barlog (@corybarlog) June 29, 2022