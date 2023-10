Serie de Twisted Metal finalmente llega a latam

Desde hace poco más de un mes atrás finalmente se estrenó la tan esperada serie de Twisted Metal, misma que tiene actuaciones que le gustaron a la crítica en su momento, y también los fans de los videojuegos se han hecho sonar al respecto. Sin embargo, algo que no ha gustado es el hecho de que solo se liberó en ciertos países seleccionados, algo que afortunadamente ha cambiado en estos días.

Mediante la plataforma de HBO Max sin previo aviso, se liberó el primero de sus capítulos el pasado 1° de octubre, y eso significa, que cada uno de estos segmentos se va a estrenar todos los domingos hasta terminar la temporada en cuestión. Será algo parecido a The Last of Us, serie con un mismo horario que lograba mantener entretenidos a los entusiastas casuales y de videojuegos.

La serie nos pone la siguiente sinopsis:

Twisted Metal sigue a un forastero con boca de motor a quien se le ofrece una oportunidad de una mejor vida, pero solo si puede entregar exitosamente un misterioso paquete a través de un páramo postapocalíptico.

Vale la pena mencionar, que esta serie es uno de los trabajos que seguirá por más colaboraciones entre grandes marcas como Prime o Netflix para adaptar sus videojuegos en un nuevo formato, ya tenemos confirmado que lo mismo pasará con God of War y Horizon Zero Dawn. Por lo que los usuarios afines a este tipo de productos todavía tienen un trayecto por disfrutar.

Recuerda que los capítulos de Twisted Metal estarán llegando semanalmente a HBO Max.

Vía: HBO

Nota del editor: Será interesante el poder echarle un ojo a esta serie, aunque en mi caso esperaré hasta que se lance por completo en la plataforma. La verdad no me interesa pagar más de un mes una membresía que casi no voy a utilizar.