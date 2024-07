Será posible jugar a Dragon Ball Sparking! Zero antes de su salida

Los fanáticos del mundo del anime ya están impacientes por el lanzamiento de un juego en concreto, Dragon Ball Sparking! Zero, mismo que con el pasar de los meses nos muestra más luchadores que incluyen a grandes conocidos de las diferentes eras de esta franquicia querida por millones. Y para quien ya no pueda esperar y quiera echarle las manos encima, hay una opción que Bandai Namco pone a disposición de ciertos usuarios que se encuentren en el sitio correcto en el momento correcto.

La celebración de los juegos de pelea conocida como EVO se llevará a cabo del 19 al 21 de julio, marco en el que varios usuarios del mundo se reunirán para disputar los mejores torneos de títulos como Tekken 8, Street Fighter 6, Mortal Kombat 1, entre otros que cuentan con la escena competitiva. Y para alzar la emoción por el siguiente gran juego de anime, decidieron llevar stands y activaciones para probar una demo previa de este fighter en tres dimensiones.

DRAGON BALL SPARKING ZERO DEMO WILL BE AT EVO 2024 🟦🟦🟦 pic.twitter.com/fHmwUkXqQj — SLO (@SLOplays) July 3, 2024

Aunque no se ha confirmado, se ha comenta que en el mismo marco de días este demo será liberado para que los usuarios de todo el mundo no se queden fuera, pero como se quiere tener una exclusiva durante la EVO, es posible que hasta después del 21 de julio esté disponible en las tiendas digitales. Sin embargo, solo son especulaciones, por lo que al final podría no ser lanzado y los usuarios tendrán que esperar hasta que el juego completo sea lanzado.

Dragon Ball Sparking! Zero llegará el 11 de octubre para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: GAmerant

Nota del autor: Muchos estamos impacientes por ya probar este videojuego. Esperemos que los meses se pasen rápido y que así volvamos a la infancia con estos grandes personajes.