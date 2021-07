Según Eidos Montreal, Marvel’s GOTG tiene el “doble de diálogos” que los juegos de Deus Ex

Eidos Montréal parece ser un desarrollador bastante inusual para un juego de Guardians of the Galaxy, considerando que su principal catálogo consiste de entregas enfocadas en la inmersión, como la saga de Deus Ex. El estudio nos sorprendió a todos con Shadow of the Tomb Raider hace años, y ahora buscan hacer lo mismo con esta nueva experiencia de Marvel Games.

En una reciente entrevista con GameInformer, Patrick Fortier, desarrollador sénior de gameplay, explicó que el juego tiene hasta “el doble de diálogos” que cualquier Deus Ex, los cuales ya vienen con muchísimos diálogos.

“Creo que tenemos el doble de diálogo que en algún juego de Deus Ex. Estos personajes dicen mucho. A veces son divertidos, porque estamos probando el juego, y bajamos los controles para escribir notas o lo que sea y ellos empezarán a hablar, diciendo cosas como ‘Oye, te acuerdas cuando…’. Empezarás a escuchar estas anécdotas sobre cómo se conocieron.”

Fortier también habló sobre el sistema de objetos coleccionables y dijo que será posible darle regalos a otros miembros del equipo en tu nave. Estos son totalmente opcionales, pero afirma que fortalecerán la relación entre estos personajes.

Marvel’s Avengers debutará el próximo 26 de octubre para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC.

Via: GameInformer