SEGA toma acciones legales contra acosador de un empleado

En tiempos recientes SEGA ha tenido algunas complicaciones, dado que una persona de la audiencia ha estado acosando de forma constante a uno de sus empleados, acción que hasta este momento no ha parado y ha levantado las alarmas tanto de la empresa azul como del propio afectado. Razón por la cual ya no quieren quedarse con los brazos cruzados y van a tomar acciones legales contra el responsable.

En una publicación en su sitio corporativo , explicaron que habían estado en contacto con el individuo en cuestión durante algún tiempo, pero como el acoso no mejoró, se vieron obligados a emprender de esta forma. La empresa seguirá tomando en serio asuntos similares describiendo el caso actual como un “problema grave de derechos humanos que daña la dignidad de los empleados y deteriora el ambiente de trabajo” y actuará de acuerdo con su política de Acoso al Cliente.

El resultado final es un acuerdo en el que se pagarán daños y perjuicios a SEGA en nombre del empleado. La persona que perpetra el acoso deberá eliminar cualquier caso de calumnia o insulto y, al mismo tiempo, garantizar que no se cometan más actos en el futuro.Y se dice que esta molestia hacia la persona puede deberse a las decisiones que se han tomado con la franquicia de Sonic The Hedgehog o Yakuza.

Desde la era en que Twitter y más redes sociales han sido una tradición del día a día, los fans pueden acceder con facilidad a los perfiles de personalidades para molestar de alguna manera u otra, y cuando estos sacan un producto que no les gusta los molestarán de forma constante. Esto pasó en su momento con las actrices de juegos como The Last of Us Part II, acosando a la chica que interpretó a Abby hasta que cerró la cuenta para evitar cualquier contacto con estas personas.

Vía: Nintendo Life

Nota del autor: Es el problema de las redes sociales, que cualquier persona puede llegar y molestar solo porque se le da la gana y tiene una pantalla. Menos mal que ya hay demandas contra acosadores virtuales.