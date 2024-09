Se revelan más personajes para Bleach Rebirth of Souls

Los juegos de anime no paran de producirse, y eso lo estamos viendo este año con los lanzamientos que aún faltan como el de Dragon Ball: Sparking! Zero y el de Fairy Tale, los cuales llevan el género de peleas y RPG respectivamente para contar con algo de variedad. En cuanto a quienes quieren usar espadas con el esperado Bleach Rebirth of Souls deberán ser algo más pacientes, dado que se confirmó su salida pero no para los meses que restan del 2024.

Bandai Namco ha confirmado que el videojuego basado en la legendaria franquicia creada por Tite Kubo, se lanzará a principios de 2025. En cuanto a las plataformas, se lanzará para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam. En el tráiler más reciente se revelan nuevos personajes y transformaciones. Entre ellos están Ulquiorra en su Resurrección Segunda Etapa e Ichigo Kurosaki en su Hollowfication entera. Estos luchadores se suman a una lista creciente que incluye a figuras icónicas del manga, por lo que los fans no querrán perdérselo. Aquí lo puedes ver: En este juego, los usuarios tendrán la oportunidad de revivir batallas importantes de toda la franquicia, desatando habilidades especiales como el Bankai y desbloqueando nuevas formas de combate para derrotar a los villanos. Con combates llenos de acción, la experiencia promete hacer justicia a la épica historia del anime y manga, que no está de más decir, hace poco terminó su historia en la parte de animación con el final definitivo que se esperaba desde hace años. Bleach, como saga, es una de las series más populares del género shōnen. Su trama gira en torno a luchas con espadas y aventuras llenas de acción, habiéndose publicado en la revista Weekly Shonen Jump hasta 2016. Además de su longeva adaptación televisiva (2004-2012), la franquicia ha expandido su legado con cuatro películas cinematográficas hasta la fecha. Ahora solo queda esperar la fecha de salida definitiva. Vía: Bandai Namco Nota del autor: Justamente estoy reviviendo la franquicia de Bleach, y estará super bien su retorno al terreno de los juegos. Sus últimas apariciones se dieron en la era de Wii.