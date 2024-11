Se revelan los planes de Nintendo para el Black Friday

La empresa ha anunciado sus ofertas, trayendo múltiples opciones para disfrutar de la consola y sus títulos populares en esta temporada. Las ofertas comenzarán el 24 de noviembre y estarán disponibles en tiendas como Best Buy, GameStop, Target y Walmart, con descuentos de hasta $20 en títulos como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Super Mario Maker 2, Animal Crossing: New Horizons, entre otros. Además, algunos juegos selectos, como Super Mario Odyssey, estarán disponibles por tan solo $29.99, ofreciendo grandes oportunidades de ahorro.

Entre los artículos con descuento, destacan los Joy-Con en colores rojo y azul neón, y el control Pro, ambos con $20 de rebaja sobre su precio regular. También se incluyen descuentos en accesorios como el estuche de transporte y el protector de pantalla en edición especial de The Legend of Zelda. A partir del 19 de noviembre, las tiendas en línea de Nintendo (eShop y My Nintendo Store) también ofrecerán descuentos exclusivos para títulos digitales, facilitando compras desde casa.

En cuanto a paquetes, ofrecerá el bundle de Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe, que incluye una membresía de Nintendo Switch Online por 12 meses. Este paquete estará disponible tanto en el modelo regular ($299.99) como en la versión OLED ($349.99). También está a la venta la edición especial de Switch Lite inspirada en The Legend of Zelda, que viene con la misma membresía y cuesta $209.99.

Nintendo también celebrará eventos en tiendas selectas, donde los fanáticos podrán probar los últimos juegos y recibir obsequios. El 16 y 17 de noviembre, Target ofrecerá demos de Super Mario Party Jamboree. Best Buy organizará un “Día de diversión familiar” el 7 de diciembre con una gama de títulos para probar, y el 14 de diciembre, GameStop también ofrecerá demostraciones de juegos nuevos. Estos eventos son gratuitos y abiertos al público, hasta agotar existencias.

Vía: Nintendo