Se revela ventana de lanzamiento para The Witcher 4

Hace un par de días, CD Projekt Red compartió más detalles sobre los proyectos en los que están trabajando actualmente. No solamente se confirmó que Cyberpunk 2077 tendrá una secuela, sino que se dio más información relacionada con el siguiente título de The Witcher, el cual aún está a varios años de distancia.

Durante una junta de inversionistas, Adam Kicinski, CEO de CD Projekt, fue cuestionado sobre cuándo estará disponible The Witcher 4. Considerando que en esta ocasión se está usando el Unreal Engine 5 en lugar del motor gráfico de la compañía, los desarrolladores se están tomando todo el tiempo necesario para dominar estas herramientas. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Para Polaris [nombre clave de The Witcher 4] estamos preparando tecnología. Este es el primer proyecto que se lanzará en el nuevo motor, Unreal Engine 5, [así que] se necesita algo de trabajo adicional para crear esta tecnología. Para este proyecto, seguro que necesitamos un esfuerzo extra para entregarlo”.

Cuando se le preguntó si sería apropiado creer que The Witcher 4 está a más de tres años de su lanzamiento, Kicinski dijo que sí. El ejecutivo agregó que espera que The Witcher 5 y The Witcher 6 tengan un desarrollo más fluido porque la base a través de Unreal Engine 5 ya estará en su lugar. El directivo señaló que cada uno de esos juegos debería tardar unos tres años en desarrollarse.

De esta forma, parece que tendremos que esperar hasta el 2025 para jugar The Witcher 4. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que, después de lo que sucedió con Cyberpunk 2077, los desarrolladores se tomen un tiempo adicional para entregarnos un producto que esté disponible sin problemas día uno.

En temas relacionados, puedes conocer más sobre la secuela de Cyberpunk 2077 aquí. De igual forma, The Witcher 3 para nueva generación ya tendría fecha de lanzamiento.

Nota del Editor:

Aunque es bueno ser transparente y revelar en qué están trabajando los desarrolladores, el establecer una ventana de lanzamiento es que no solo crea expectativas por parte de los fans, sino que podría ponerle una gran presión a los desarrolladores, una combinación que ya vimos, no es la mejor del mundo.

Vía: IGN