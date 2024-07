Se revela nueva figura de colección de Samus

Estamos en una época en la cual comprar figuras de colección es muy común, por fortuna hay de precios variados para que los fans puedan colocar a sus personajes favoritos en las estanterías, y dentro de las cifras que no son muy baratas ni muy caras está la tienda de first4 Figures, la cual nos ha mostrado estatuillas increíbles como Link en su versión de Breath of The Wild, hasta Banjo Kazooie. Y ahora, han hecho una nueva revelación que seguramente gustará a los seguidores de Metroid.

Mientras llega la cuarta entrega de Prime, los usuarios pueden coleccionar la nueva figura de Samus en su Gravity Suit, traje que en los juegos sirve normalmente para que la protagonista camine con normalidad dentro del agua, con un movimiento fluido que se parece al terrestre. Por lo que se presencia en las imágenes compartidas, tiene una fidelidad que encantará a quien se fija en los detalles. por lo que se notan los materiales premium que la empresa siempre utiliza.

Aquí el tráiler de presentación:

No está de más comentar que esta es la cuarta estatua en la línea Metroid Prime de First 4 Figures, después del casco de Samus, su traje Varia y Meta Ridley. En cuanto a las preventas de esta estatua de tamaño mediando se abrirán el 8 de agosto de 2024 y el precio variará según la edición, ya que puede ser la sencilla de %100 USD o más cara si se lanza la versión deluxe con accesorios y base para colocarla.

Por ahora, el cuarto juego de Metroid Prime aún no tiene fecha de salida confirmada.

Vía: Gonintendo

Nota del autor: Definitivamente es una figura que los fans van a querer tener, esto mientras esperan el próximo juego que en teoría no debe tardar mucho en ponerse a la venta.