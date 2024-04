Se filtran las especificaciones gráficas del PS5 Pro

Desde hace algunos meses muchos rumores han sonado en relación al supuesto lanzamiento de un PS5 Pro, aparato que podría ser la forma definitiva de jugar a los videojuegos actuales, ya que se prestaría para tener 4K de manera nativa en todos los lanzamientos, así como 60 FPS obligatorios. Y parece ser que documentos en relación a cómo estará construida la consola son más comunes de lo que ha pasado en días anteriores, en esta ocasión se está hablando de las capacidades técnicas para el poder de gráficos.

Lo primero que se menciona, es que estará equipado con más memoria, también con GPU mejorada que se dice es un 45% más rápida en comparación a la consola actual, todo eso según los documentos. Por su parte, se dice que la CPU se beneficiará de un nuevo modo que va hacia 3,85 GHz para un aumento del 10%. No olvidemos el denominado modo estándar a 3,5 GHz o un modo de alta frecuencia de CPU a 3,85 GHz para que los creadores de juegos aprovechen todo lo que se les ha puesto sobre la mesa.

Respecto a la memoria, se habla de aumento del 25% en la PS5 Pro (576 GB/s en ese sistema en comparación con los 448 GB/s de la PS5 estándar) y la nueva tecnología Spectral Super Resolution (PSSR) de Sony que servirá como una mejora y solución para juegos exigentes, similar a DLSS de Nvidia y FSR de AMD para ampliar la velocidad de fotogramas sin sacrificios. Sony habría creado una arquitectura personalizada para el aprendizaje automático para esta consola , que admite 300 TOPS de computación de 8 bits.

En cuanto a la fecha de lanzamiento para el dispositivo, se dice que debería estar listo para la temporada de fiestas del 2024, esto para competir supuestamente con el Xbox Series X que presuntamente no tendrá la entrada de disco, y que no está de más decir, se filtraron unas fotos del mismo en el marco de la GCD 2024. Eso significa, que por ahora no tendremos un salto tan complejo de las consolas actuales, y eso puede sur un alivio para quienes recién hayan adquirido el modelo slim que salió el año pasado a la venta.

Vía: Gamespot

Nota del editor: Definitivamente no es tan necesario que saquen esta consola debido a que tampoco hay ventas exageradas del modelo normal. Mejor, ese presupuesto se lo deberían gastar en nuevos títulos para estudios olvidados como Blue Point, pues no han sacado nada desde Demon Souls.