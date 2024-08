Se filtran imágenes de Call of Duty: Black Ops 6

Este año la franquicia estrella shooter de Activision Blizzard se lanzará como propiedad de Xbox, esto con Call of Duty: Black Ops 6, título que ha estado en el ojo público debido a que la gente tiene altas expectativas por ser la sexta parte de una subfranquicia que siempre ha gustado. Y ahora que estamos a poco tiempo de su llegada, ha salido a la luz material que todavía no se ha mostrado de manera oficial, ya sea en la página oficial del juego o tráilers en el canal de Activision.

Mediante Twitter, se han compartido algunas imágenes del juego en las que hay algunos mapas que aún no han sido revelados a los fans en videos, eso va también para algunas capturas que nos dejan admirar los menús, y que seguramente no hicieron gracia a los dueños, pues han estado tirando publicaciones para no mostrar las imágenes. Sin embargo, es cuestión de buscar un poco para que vuelvan a salir, ya que las gente las toma al instante para que se queden en internet para siempre.

Images of Black Ops 6’s menus appear to be leaking, including showing a more vertical UI for load outs, streaks, and more. https://t.co/kRVwZUTqPG

— CharlieIntel (@charlieINTEL) August 3, 2024