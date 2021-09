Se filtra skin de Shang-Chi para Fortnite

En el pasado hemos visto varias colaboraciones entre Epic Games y Marvel, la mayoría para promocionar alguna cinta del MCU. De esta forma, a unas horas de la llegada de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings a las salas de cine, se ha filtrado una skin del personaje titular para Fortnite.

De acuerdo con @thebritenite, al entrar a su cuenta de Fortnite, notó una nueva skin en su casillero. Aparentemente, Epic le dio acceso temprano al nuevo traje inspirado en Shang-Chi. La vestimenta no está basada en el actor Simu Liu, quien se encarga de darle vida al personaje en la película del MCU, sino que encontramos una inspiración por los cómics clásicos.

I logged on and this appeared in my locker thank you so much Epic Games 😭💜 pic.twitter.com/1MpNi9VWot

— cam (@thebritenite) September 2, 2021