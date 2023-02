Se filtra nueva colección de Sonic

A mediados del año pasado vimos el lanzamiento de Sonic Origins, colección que incluye Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles y Sonic CD, cuatro títulos que marcaron a este personaje. Ahora, parece que SEGA se está preparando para entregarnos una versión mejorada de este paquete.

Recientemente, se descubrió que el Comité de Clasificación y Administración de Juegos de Corea ha enlistado un título bajo el nombre de Sonic Origins Plus. Aunque por el momento no hay información oficial por parte de SEGA, todo parece indicar que una versión mejorada, o con más contenido, de esta colección está en camino.

Recordemos que cuando Sonic Origins llegó al mercado, tuvo dos grandes controversias. La primera fue todo el DLC día uno, el cual incluye animaciones y música adicional para los menús. Por otro lado, la emulación no fue la mejor, y muchos dejaron en claro los problemas del paquete.

Es así que Sonic Origins Plus no solo puede arreglar estos dos errores, al incluir todo el DLC y ofrecer una mejor emulación, sino que también existe la posibilidad de que proporcione más contenido. En el pasado, los relanzamientos Plus de Sonic han contado con nuevo contenido.

En 2002 vimos Sonic Mega Collection, y dos años después se lanzó Sonic Mega Collection Plus, el cual agregó juegos de GameGear. Notablemente, hace un par de años salió Sonic Mania Plus, en donde se agregaron nuevos personajes y modos de juego. Ahora solo nos queda por ver si SEGA hará lo mismo en esta ocasión.

Nota del Editor:

Es lamentable que la evolución de Sonic Origins no fue la que muchos esperaban, ya que el contenido del paquete vale mucho la pena. Sin embargo, existe la posibilidad de que todos los errores sean solucionados con esta nueva versión del paquete.

Vía: Gematsu