Se filtra nombre de juego de Indiana Jones

En enero de 2021, MachineGames reveló que ya estaban trabajando en un juego de Indiana Jones. Sin embargo, durante tres años no tuvimos mucha información sobre este proyecto. Afortunadamente, la sequía de información llegará a su fin la próxima semana, esto gracias a una nueva presentación de Xbox. Lamentablemente, uno de los anuncios planeados para este evento se ha filtrado, puesto que ya sabemos el nombre de este título.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, el usuario conocido como Kurakasis, compartió un registro realizado por Lucasfilms, bajo el nombre de Indiana Jones and the Great Circle, en donde se refiere específicamente a este proyecto como un videojuego. Si bien esta es solo una pieza de información, es probable que más de un fan se sienta decepcionado de no gozar de esta revelación la siguiente semana.

I might have found the official title of Bethesda's Indiana Jones game developed by MachineGames:

INDIANA JONES AND THE GREAT CIRCLE

Lucasfilm registered several domains on January 9th, 2024, with that title, such as:

