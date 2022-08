En 2014, Dead Island 2 fue anunciado durante una presentación de E3. Desde entonces, la información sobre este título ha sido prácticamente nula, con muchos olvidando siquiera que este título existe. Sin embargo, una reciente filtración no solo ha revelado nuevos detalles sobre esta entrega, sino que nos presenta con una fecha de lanzamiento exacta.

El día de ayer, Amazon enlistó Dead Island 2 con una fecha de lanzamiento para el próximo 3 de febrero de 2023. Inmediatamente, la página del juego eliminó esta información. Junto a esto, se compartió una descripción de esta entrega, en donde se revela que el título estaría ambientado en Los Ángeles, “desde Beverly Hills hasta Venice Beach”.

Dated Feb 3, 2023. This is a brand new listing on Amazon and not the one that's been there for like 84 years pic.twitter.com/l2PNjoHOpH

Junto a esto, se ha mencionado que el área está en cuarentena después de la expansión del virus zombi. En medio de esta situación, nuestro protagonista es mordido, pero descubre que tiene resistencia al virus. De igual forma, habría seis personajes jugables entre los que podremos escoger, cada uno con sus propias habilidades personalizables.

Lamentablemente, por el momento no hay más información sobre este título. Sin embargo, con Gamescom 2022 a solo unos días de distancia, es probable que Dead Island 2 logre resurgir de forma oficial durante este evento. Junto a esto, Stephen Totilo, periodista de Axios, ha mencionado que durante la junta de accionistas de Embracer, un gran título sin anunciar fue insinuado en múltiples ocasiones, el cual bien podría tratarse de esta secuela. Esto fue lo que comentó:

During their presentation to investors, Embracer management kept hinting at a big Q4 title (Jan-March 2023) that was delayed from Q3 and will be announced soon.

If this counts as "unannounced," then there you go https://t.co/gnTGBEN6Nc

— Stephen Totilo (@stephentotilo) August 18, 2022