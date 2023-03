Se dice cuánto habría costado el desarrollo de Forspoken

El año 2023 empezó un tanto decepcionante para Square Enix, y es que su videojuego estrella de enero, Forspoken, resultó no gustarle mucho a quienes lo esperaban con tantos ánimos. Y está claro que llegó con muchos problemas en cuestión de rendimiento. Algo que no podría ser tan entendible, sobre todo por el dinero que se ha dicho gastaron en su producción.

La empresa no ha mencionado cuánto gastó explícitamente en el desarrollo, pero la guionista del título, Allison Rymer, puede ayudar a disipar las dudas para todos los curiosos. Y es que en su perfil de Linkedin describe lo que ha hecho en su carrera, incluyendo trabajar en este proyecto de talla AAA para la compañía de Japón.

Justo ahí se resalta que habría costado más de 100 millones de dólares. Aquí la descripción entera:

Allison fue contactada para ser guionista jefe en un videojuego AAA para una de las compañías de videojuegos más grandes del mundo. Square Enix/Luminous. Ella encabezó la historia detrás de Forspoken, cuya producción costó más de 100 millones de dólares.

Claro, no es una cifra que le gane a otros videojuegos grandes de la industria, pero tampoco es una cifra que se sienta como pequeña, es una inversión importante que Square Enix no suelta en muchos proyectos. Eso significa, que tal vez la pérdida no se recuperó del todo, y si lo hizo, probablemente se esperaban resultados mucho más favorables.

Recuerda que Forspoken está disponible en PS5 y PC.

Nota del editor: Parece que no le fue nada bien al juego, y después de la mala fama que tomó no ha podido arreglar su reputación a pesar de que se hayan metido parches para arreglar cosas. Yo lo compraría, pero hasta que baje mucho de precio en físico.