Se da a conocer el número de ventas de Alan Wake 2

El año pasado se lanzó un videojuego que parecía imposible para muchos, Alan Wake 2, el cual se tardó bastante tiempo en concretarse por cuestiones de desarrollo con Remedy Entertainment. Sin embargo, pudo colocarse como uno de los favoritos entre los fans, con una historia nueva que logra enganchar a las pocas horas. De igual manera, llegaron DLC al poco tiempo se su salida, lo cual ayudó a nutrir la duración así como las ventas, ya sea en formato digital o físico.

El título de horror de supervivencia ha alcanzado un nuevo hito en ventas, acumulando más de 1,8 millones de copias desde su lanzamiento en octubre de 2023. Disponible para Xbox Series X/S, PS5 y PC, el juego ha mantenido un crecimiento constante, superando los 1,3 millones de unidades vendidas reportadas en febrero de 2024.

Este logro llega tras un exitoso manejo financiero por parte de Remedy, que en agosto pasado reveló haber recuperado más del 80% de los costos de desarrollo y marketing antes del lanzamiento de su edición física de lujo y expansión en octubre. Además, la edición coleccionista, prevista para diciembre, promete seguir impulsando las ventas de este título.

News from our Capital Markets day:🔦 Alan Wake 2 has sold over 1.8M units🔻 Control Ultimate Edition will release on Mac February 12th 2025💥 Control 2 will be an action RPG🎁 Control will receive a free update in early 2025, unlocking some previously released content🔎 https://buff.ly/4eCBQEU

