Se confirma rumoreado elemento extra para el remake de Dead Space

El lanzamiento de Dead Space Remake está bastante cerca de ser una realidad, juego que le da nueva vida al clásico de hace muchos años, solo que ahora se le han agregado algunos cambios en los gráficos y también la historia. Y hablando de esto último, se acaba de anunciar que llegará algo que nunca vimos en cuanto a términos de narrativa.

Mediante sus redes sociales, la cuenta oficial del videojuego confirma que los jugadores podrán tener la opción de empezar un new game plus después de darle su primera vuelta. Y eso incluye tres elementos bastante importantes, el primero es un traje avanzado de nivel seis, el segundo una variante los enemigos principales y por último, un final secreto.

