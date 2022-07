Tal parece que cuando Rick mencionó que Rick and Morty tendría mil temporadas, no estaba mintiendo. De manera completamente inesperada, el día de hoy se ha confirmado la fecha de estreno para las nuevas aventuras de este dúo caótico, y no falta mucho para ver a Rick y Morty en acción una vez más.

Por medio de la cuenta oficial de la serie en Twitter, se confirmó que la sexta temporada de Rick and Morty se estrenará el próximo 4 de septiembre de 2022. Como siempre, puedes disfrutar de esta serie animada en Adult Swim, así como en HBO Max, en donde los nuevos episodios están disponibles poco después de su estreno en la televisión de Estados Unidos.

Ripped and ready – Season 6 coming September 4th pic.twitter.com/RfvA1x5ELj — Rick and Morty (@RickandMorty) July 27, 2022

Junto a esto, se ha compartido la descripción oficial de esta temporada:

“¡Es la sexta temporada y Rick y Morty están de regreso! Desde donde los dejamos, peor por el desgaste y por suerte. ¿Lograrán recuperarse para más aventuras? ¡O serán arrastrados por un océano de orina! ¡¿Quién sabe?! ¡Orinar! ¡Familia! ¡Intriga! ¡Un puñado de dinosaurios! ¡Más orina! Otra temporada imperdible de tu programa favorito”.

Por si fuera poco, Michael Ouweleen, presidente de Adult Swim y Cartoon Network, emitió el siguiente comunicado al respecto:

“Es difícil exagerar el impacto de Rick y Morty. Más que un programa exitoso, es verdaderamente un fenómeno global. Mientras nos preparamos para lanzar esta próxima temporada icónica, estaremos brindando a los fanáticos una forma única de ser parte de la diversión, así que mantén los ojos bien abiertos”.

Sin duda alguna, será interesante ver qué tipo de alocadas aventuras serán protagonizadas por Rick y Morty. Recuerda, la sexta temporada de Rick and Morty se estrenará el próximo 4 de septiembre de 2022. En temas relacionados, Rick and Morty tendrá un anime. De igual forma, Christopher Lloyd habla sobre esta serie.

Nota del Editor:

Como fan de la serie, ya quiero ver qué tipo de aventuras nos presenta la serie. Considerando que Adult Swim no tiene pensado abandonar a este mundo y sus personajes, es muy probable que aquí veamos solo historias alocadas, y el desarrollo de personajes sea relegado a uno o dos capítulos al final de la temporada.

Vía: Rick and Morty