Se anuncia un nuevo libro de Demon Slayer

Mientras que esperamos al estreno de la segunda temporada del anime de Demon Slayer, actualmente hay varios proyectos de esta franquicia en desarrollo. Uno de estos, es una novel que se desarrolla a la par de los eventos del siguiente gran arco de esta historia. Lo mejor de todo, es que esta aventura estará disponible dentro de poco.

Recientemente se anunció Kimetsu no Yaiba Novel: Operation Infiltrate the Entertainment District Arc, una novela que nos contará una nueva perspectiva de los eventos de esta historia, la cual estará disponible en Japón el próximo 16 de julio. VIZ Media ya está trabajando para crear una adaptación al inglés. Por el momento se desconoce si Panini tiene la intención de ofrecer una traducción al español.

Shuka Matsuda será el autor de Kimetsu no Yaiba Novel: Operation Infiltrate the Entertainment District Arc, mientras que Koyoharu Gotouge, creadora de Demon Slayer, será responsable de crear la portada de la novela. De esta forma, la historia que abarca del tomo 8 al 11 del manga, será condensada y expandida en un libro que los fans de esta serie no se pueden perder.

Recordemos que el manga de Demon Slayer ya ha concluido su historia. Si bien los tomos siguen publicándose en diferentes regiones, actualmente no hay planes concretos para continuar este mundo. Sin embargo, rumores indican que un spin-off, muy al estilo de My Hero Academia: Vigilantes, sería publicado en agosto. Puedes conocer más sobre este supuesto proyecto aquí. De igual forma, aquí está el nuevo adelanto del anime.

Vía: Anime News Network