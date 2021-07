iCarly se renueva para una segunda temporada en Paramount+

Te haya gustado o no, el revival de iCarly en Paramount+ parece haber tenido más éxito de lo estimado. ViacomCBS confirmó el día de hoy que el show ha sido renovado para una segunda temporada y su producción arrancará este mismo año.

Específicamente, será durante la temporada de otoño cuando empiecen las filmaciones para esta segunda parte, lo que significa que no será hasta el siguiente año cuando podamos verla. Eso si no hay mayores problemas durante este proceso, pues aunque la pandemia ya se tranquilizó un poco, sigue habiendo varios territorios con ciertas restricciones y medidas de prevención.

Por si no has estado al corriente respecto a este show, te contamos que se sitúa 10 años después de la serie original. Carly regresa al departamento de Spencer, donde también se reúne con Freddie, quien ya hasta es padrastro. Lamentablemente, Jenette McCurdy, quien interpretaba a Sam en la serie, no está de vuelta en este revival, pero al menos explicaron su ausencia en el show.

