Se anuncia nueva serie precuela de Game of Thrones

El día de hoy ha estado lleno de anuncios de HBO Max, y es que están promocionando su relanzamiento con el nombre de Max, por lo que deben dar anuncios que hagan que los usuarios se queden anclados a la membresía. Uno de ellos fue el reboot oficial de Harry Potter, y parece que los spin offs de Game of Thrones no se van a quedar atrás.

Esta llevará el nombre de A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight y se estará basando en los libros de Dunk and Egg del creador de la saga, George RR Martin. Así es como se le describe:

La serie se ubica un siglo antes de los eventos de Game of Thrones, donde dos héroes inverosímiles deambulaban por Westeros… un caballero joven, ingenuo pero valiente, Sir Duncan y su diminuto escudero, Egg. Está ambientada en una época en la que el linaje Targaryen todavía ocupa el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha pasado de la memoria viva, grandes destinos, enemigos poderosos y hazañas peligrosas aguardan a estos personajes. amigos improbables e incomparables.

Se informa que George RR Martin escribirá y será productor ejecutivo de la serie junto con el escritor y showrunner de House of the Dragon, Ryan Condal, el productor ejecutivo de la misma, Ira Parker, y el productor ejecutivo Vince Gerardis. Aún no tiene fecha de estreno, pero será uno de esos grandes incentivos para que los fans se suscriban a Max.

Vía: Comicbook

Nota del editor: No sé cómo se lo vayan a tomar los fanáticos de la franquicia, y es que los libros pues ahí están y no se los están sacando de la manga, pero tal vez sean ya muchas adaptaciones. Ya veremos al final si vale la pena.