Se anuncia el regreso de Rey a la franquicia de Star Wars

Parece broma, pero desde hace poco más de tres años se estrenó la última película de la tercera trilogía de Star Wars, y si bien no logró levantar el desastre que supuso esa saga, al menos nos dejó con cosas pendientes. Una de las preguntas recurrentes fue el destino de Rey, a quien se presentó como la última persona conociendo sobre la fuerza de los Jedi.

Eso ha llevado a que el día de hoy se presente el regreso de Daisy Ridley en el papel del personaje, pues volverá para una película nueva en la que supuestamente se va a establecer el restablecimiento de la orden Jedi. El anuncio forma parte de una cuasi-trilogía de películas, todas anunciadas hoy. James Mangold contará una historia ambientada en el pasado distante, que se centrará en los primeros Jedi.

3 new Star Wars movies set in the past, present, and future of the timeline will be directed by James Mangold, Dave Filoni, and Sharmeen Obaid-Chinoy! #StarWarsCelebration https://t.co/cz8fheO1Rv pic.twitter.com/PIbRbaHjtW

— BD (@BrandonDavisBD) April 7, 2023