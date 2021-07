Se anuncia el regreso de Jujutsu Kaisen

Hace un par de semanas se reveló que Gege Akutami, autor de Jujutsu Kaisen, se iba a tomar un descanso por cuestiones de salud, sin una fecha específica para regresar a trabajar. Afortunadamente, la espera no fue tan larga, ya que recientemente se reveló exactamente cuándo es que la publicación de este manga volverá a la normalidad.

Por medio de la cuenta oficial de Shonen Jump en inglés, se ha confirmado que el manga de Jujutsu Kaisen regresará a la normalidad el próximo 1 de agosto. De esta forma, ese día podremos disfrutar un nuevo capítulo de esta historia en Manga Plus, la aplicación para leer manga de forma gratuita en español y otros idiomas.

