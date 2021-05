Scarlet Nexus presume su cinemática inicial con un toque de anime

Desde que se anunció el año pasado, Scarlet Nexus llamó mucho la atención de la comunidad por su genial estilo visual y un combate sumamente interesante. Producido por Bandai Namco, esta nueva IP llegará este año a consolas y PC, y acá puedes ver qué tal está su cinemática inicial, misma que seguramente será amada por los fans del anime.

Esta animación de apertura presenta la canción “Dream In Drive” de la banda de rock japonesa THE ORAL CIGARETTES. En el apartado visual, fue el estudio Sunrise Inc. quien se encargó de animarlo.

Si te gustó esta cinemática, entonces te alegrará saber que Scarlet Nexus también tendrá su propio anime y aquí te dejamos un vistazo a su primer tráiler.

Scarlet Nexus llega a PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One y PC el próximo 25 de junio.

Fuente: Bandai Namco