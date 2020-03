Samurai Shodown llegará a PC en primavera de 2020

Samurai Shodown tal vez no sea tan popular como Super Smash Bros. Ultimate o Street Fighter V, pero cuenta con una saludable base de fans que desean ver a este juego de peleas en todas las plataformas posibles. El día de hoy, la Epic Games Store reveló la ventana de lanzamiento de este título en PC, y parece que no tendremos que esperar mucho para disfrutarlo.

En un reciente avance de novedades para la tienda virtual, se ha revelado que este título de SNK por fin estará disponible en PC, sin la necesidad de una suscripción, en algún punto de la primavera de este año, es decir, entre marzo, abril y junio.

Así como no se mencionó una fecha en específico para la llegada de Samurai Shodown a PC, tampoco se reveló si este título será una exclusiva de la Epic Games Store, o si eventualmente llegará a Steam. Cabe mencionar que este juego, técnicamente, ya se encuentra disponible en PC gracias a Google Stadia. Sin embargo, esta será la primera ocasión que podrás correrlo en tu equipo sin la necesidad de una suscripción.

Spring is here and we've got some ?fresh? new games coming to the Epic Games Store.

Find them all here and click that ♡ to add them to your Wishlist!

? https://t.co/GQQpD3QVFX pic.twitter.com/XU6G1qyF9j

— Epic Games Store (@EpicGames) March 23, 2020