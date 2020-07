Samurai Jack: Battle Through Time ya tiene fecha de lanzamiento

A principios de este año, Adult Swim Games dio la sorpresa al revelar que estaban trabajando en un nuevo juego de Samurai Jack, el cual sería un plataformero de acción que contaría con el regreso de las voces originales de la caricatura, así como la participación directa de su creador, Genndy Tartakovsky. Ahora, finalmente sabemos cuándo llegará Samurai Jack: A Battle Through Time a nuestras manos.

Samurai Jack: A Battle Through Time estará disponible el próximo 21 de agosto para PS4, Xbox One, PC y Nintendo Switch, y lo mejor de todo es que no debutará a precio completo, puesto que podrás adquirirlo por $39.99 dólares.

En el juego, Aku envía a Jack al pasado, obligando al héroe a revivir algunas de sus batallas más icónicas. Como jugadores, podremos experimentar algunos de los momentos clásicos de la caricatura, pero con nuevos e inesperados giros, así como una historia que se conecta directamente con la conclusión de la obra original. Por ahora, el lanzamiento físico queda a cargo de Limited Run Games, aunque todavía no se ha anunciado una fecha de lanzamiento para la versión física.

Via: ComicBook