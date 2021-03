Ryan Reynolds, los hermanos Russo y más apoyan a Snyder con su versión de Justice League

La espera finalmente ha terminado y Zack Snyder’s Justice League ya se encuentra disponible en casi todas las plataformas de streaming. Las reacciones por parte de la audiencia fueron increíbles, pero el público general no es el único que mostró su apoyo hacia esta edición del director. Los hermanos Russo, Ryan Reynolds y Matt Reeves demostraron su entusiasmo por el Snyder Cut y así lo manifestaron en redes sociales.

Joe y Anthony Russo, directores de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, publicaron un mensaje dirigido hacia Snyder y prometieron ver su nueva película al igual que todos los otros fans:

“De dos junkies de superhéroes a otro, nos sentimos muy emocionados de que tu visión se haya realizado. Mucho respeto. Estaremos viéndola junto con todos los demás.”

From two superhero junkies to another, so excited that your vision has been truly realized. Much respect. We’ll be watching along with everyone else… 👊👊 @ZackSnyder #SnyderCut https://t.co/ULICbcc4TO — Russo Brothers (@Russo_Brothers) March 17, 2021

Por su parte, Reynolds, quien interpretó a Hal Jordan aka Green Lantern para el DCEU, aprovechó el Día de San Patricio para felicitar a Snyder por la película y desearle suerte con su estreno en HBO Max:

“Feliz Día de San Patricio, y buena suerte al Snyder Cut en HBO Max.”

Por último, pero no menos importante, tenemos a Matt Reeves, director de The Batman, quien también felicitó a Snyder por el estreno del Snyder Cut, y dijo sentirse bastante ansioso por ver cómo le quedó:

“Vaya que fue un viaje largo, doloroso y épico, mi amigo. Pero lo lograste. Estoy muy feliz de que tu visión finalmente vaya a ser compartida con el mundo. No puedo esperar por verla.”

What a long, painful, epic journey to this day, my friend. But you did it. So happy your vision is finally being shared with the world, @ZackSnyder . Can’t wait to see… #ZackSnydersJusticeLeague — Matt Reeves (@mattreevesLA) March 18, 2021

¿Todavía no has visto Zack Snyder’s Justice League? Aquí te dejamos una lista con diferentes plataformas y servicios en donde la puedes rentar.

Via: IGN