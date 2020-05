Rumor: Una serie de Kingdom Hearts está en producción para Disney+

La serie de Kingdom Hearts es bastante famosa. Esta propiedad combina a los personajes de Final Fantasy con los mundos de Disney y, aunque esto suena raro en papel, su ejecución ha sido bien recibida. Square Enix y Tetsuya Nomura lograron crear una franquicia exitosa en el mundo de los videojuegos, y ahora es el turno de la compañía del ratón de hacer lo mismo, pero para el mercado de las series.

De acuerdo con fuentes cercanas a We Got This Covered, ambas compañías están desarrollando una serie, la cual no se ha especificado si es live action o (seguramente) animada, de Kingdom Hearts que se transmitirá en la plataforma de Disney+. Por el momento los detalles de esta producción no están claros, aunque la idea central será explorar varios universos de las películas de Disney con Sora, Donald y Goofy como nuestros protagonistas.

De igual forma, se desconoce si veremos la cara de algún personaje de Final Fantasy, aunque considerando que en Kingdom Hearts 3, Cloud, Leon, Aerith y muchos miembros de la serie de RPG de Square Enix estuvieron ausentes, es probable este también sea el caso para la producción de Disney+.

Por el momento ni Disney ni Square Enix han mencionado algo respecto. Sin embargo, es importante señalar que We Got This Covered ha logrado acertar en varios de sus rumores en el pasado. Sólo nos queda esperar y ver qué sucede en un futuro.

En temas relacionados, Square Enix reportó perdidas en su año fiscal de 2020.

Vía: We Got This Covered