Rumor: The Mandalorian tendría su propio videojuego

The Mandalorian se convirtió en una de las series más populares entre los fans de Star Wars, y desde que terminó la primera temporada, los fans han estado pidiéndole a Lucasfilm Games un juego basado en esta obra. Parece que nuestras plegarias finalmente han sido escuchadas, puesto que “alguien” ya podría estar trabajando en este hipotético título.

Aparentemente, uno de los estudios de Xbox ya se encuentra trabajando en el juego de The Mandalorian, o al menos eso dice Shpeshal Ed, anfitrión del podcast XboxEra, que últimamente ha sido bastante acertado en cuanto a estos rumores. Este insider rápidamente borró los tweets en donde sugería que The Mandalorian llegaría a consolas, diciendo que tal vez había “soltado la sopa demasiado pronto”.

Acá te compartimos lo que estos tweets decían:

Por cierto, la primera vez no vi el Funko, pero ahora que lo vi pregunte si estaba bien que yo mencionara el juego y me dieron visto bueno.”

“Ok, se habrán dado cuenta que Phil Spencer tiene un Funko Pop de The Mandalorian en su escritorio. Sí. Alguien está trabajando en un juego de eso. No se quién todavía, perdón.

En otro tweet, Shpeshal Ed admite que tal vez no debió haber mencionado este juego de The Mandalorian:

“Ok, tal vez me equivoque. Sí, habrá un juego de Mando. Creo que dije algo que no debí haber dicho todavía. Espero que esto no queme a mi fuente. Tengo unas cuantas disculpas por hacer.”