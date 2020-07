Rumor: Spider-Man: Miles Morales incluirá una remasterización de Spider-Man PS4

Para este punto, es más que claro que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales será su propio juego, muy al estilo de Uncharted: The Los Legacy, y no una expansión. Sin embargo, un nuevo rumor señala que este título incluirá una sorpresa para todos los que vayan a comprar este juego en PS5, nos referimos al juego de Marvel’s Spider-Man que vimos en PS4.

De acuerdo con Game Informer, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales incluirá una remasterización de Marvel’s Spider-Man, juego que vimos en PlayStation 4 en 2018. Actualmente esta información no ha sido confirmada por Sony ni Insomniac Games, aunque proviene de una fuente confiable. Esto es lo que menciona la publicación:

“Miles Morales no es una secuela tradicional, ya que viene con una versión remasterizada de Spider-Man de Insomniac que aprovecha al máximo el hardware de PS5.”

Sin embargo, esto es todo lo que se sabe sobre esta información por el momento. Por ahora, no está claro si esto significa que el juego costará $60 dólares. Actualmente, se espera que este título tenga un precio similar a productos como Uncharted: The Lost Legacy, que no llegó a precio completo, pero a $40 dólares.

De igual forma, en dado caso de que esta información sea correcta, es posible que escuchemos más sobre Marvel’s Spider-Man: Miles Morales en los próximos meses, tal vez durante el rumoreado State of Play de agosto. Por otro lado, se ha revelado que el juego contará con un modo para correr a 4K y 60fps.

Vía: Comicbook