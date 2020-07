¿Se viene la revelación de Injustice 3? Nueva pista así lo sugiere

Mortal Kombat 11 ya tiene poco más de un año en el mercado, y anteriormente esto significaba que el próximo juego de NetherRealm Studios sería revelado durante estas fechas. Aunque sus desarrolladores afirmaron que MK11 seguirá recibiendo nuevo contenido, no cabe duda alguna que el estudio ya está trabajando en su siguiente juego, que podemos asumir con facilidad es Injustice 3.

Tom Taylor, famoso artista de cómics, publicó un misterioso adelanto sobre Injustice en su cuenta de Twitter, y acá lo puedes ver por ti mismo:

“I think it could have been different.” – Batman.@DCComics pic.twitter.com/isbPtJav0H

— Tom Taylor (@TomTaylorMade) July 26, 2020