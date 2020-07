Guionista de Man of Steel explica las escenas más controversiales de la película

Man of Steel es una de las películas de superhéroes más controversiales allá fuera. Muchos creen que la obra de Zack Snyder es la mejor representación del personaje hasta la fecha, mientras que muchos otros la critican por arruinar al Hombre de Acero con escenas sin sentido y un arco narrativo bastante mediocre. Independientemente de lo que opines, hay dos escenas en particular que muchos coinciden en que no fueron muy buenas, y el guionista del filme finalmente las explica.

David S. Goyer, escritor de Man of Steel, estuvo presente en la Comic-Con @ Home este fin de semana, donde fue cuestionado sobre la escena donde muere Jonathan Kent, padre de Clark Kent, y Zod, el villano principal del largometraje.

Respecto a la muerte de Jonathan, Goyer explicó lo siguiente:

“El punto de Jonathan no era que Clark nunca debía revelar quién era, sino que era una decisión tan monumental que debía ser lo suficientemente maduro para pensar sobre las implicaciones que tendría si lo hiciera Entiendo que a algunas personas les gustó esa escena y a otras no. Pero la gente debe entender que Clark solo tenía 17 años cuando pasó eso. No creo que Clark pudiera haber salvado a Jonathan sin revelar quién era… ese era su punto: ‘No eres lo suficientemente maduro para hacer esto, porque cambiaría el mundo.'”

Y ahora con el tema de Zod, Goyer explicó que los productores querían poner a Superman en una posición muy difícil, resaltando nuevamente su inmadurez:

“Es un Superman inmaduro. Es la primera vez que vuela. No está consciente sobre sus poderes. Está peleando contra alguien que no va a detenerse, Zod lo dijo, ‘Puedes ponerme en una cárcel, jamás me detendré.'”

Aunque todavía no hay nada oficial respecto a una posible secuela, Henry Cavill, actor que da vida a Superman en el cine, reiteró que todavía no está listo para dejar de lado la capa del héroe.

Fuente: Den of Geek